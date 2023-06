ÖGB-Kongress gestartet

Der 20. ÖGB-Bundeskongress ist am Dienstagabend von Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet worden. Beim feierlichen Auftakt gab es markige, wenn auch bekannte Forderungen. Präsident Wolfgang Katzian, der sich am Donnerstag der Wiederwahl stellt, lehnte Zurückhaltung bei der kommenden Lohnrunde vehement ab und verlangte Anti-Teuerungsmaßnahmen. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bekannte sich zur Sozialpartnerschaft und forderte gegenseitiges Verständnis ein.

Die Regierung habe sich entschieden, nicht in den Markt einzugreifen, führte Katzian aus. Das sei der Grund, warum die Inflation so hoch sei. Das sei eine politische Entscheidung gewesen. Damit sei aber auch klar, dass die Lohnabschlüsse entsprechend hoch sein müssten, erläuterte Katzian. Rufe nach Zurückhaltung bei der Lohnrunde seien daher nicht angebracht. Das unterstrich auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in seinem Eröffnungsbeitrag. Er sieht nämlich keine Lohn-Preis-Spirale sondern umgekehrt eine Preis-Lohn-Spirale.