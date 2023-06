Eröffnung Neues Wehrfeld in Pflach soll Hochwassergefahr senken

Pflach – Die beiden großen Hochwässer liegen über 20 Jahre zurück. Sie gaben aber einst den Anstoß, ein zusätzliches drittes Wehrfeld beim Kraftwerk Kniepass anzudenken, um einen möglichen Rückstau des Lech nach Pflach verhindern zu helfen. Jetzt war es so weit: Das Kraftwerk wurde feierlich eröffnet. Das seit 2020 laufende Modernisierungsprojekt wurde erfolgreich beendet. 15 Millionen Euro investierten die Elektrizitätswerke Reutte, die sich zu 100 Prozent im Eigentum der Marktgemeinde Reutte befinden, in das Projekt. Die Anlage kann 1000 Haushalte ganzjährig mit Strom versorgen. Die Leistungssteigerung nach dem Umbau beträgt ganze 40 Prozent. Sollte es zu einem Ausfall eines der bislang zwei Wehrfelder kommen, sichert ein drittes den Wasserabfluss bei Hochwasser ab. Die Wehranlage am Kniepass dient nicht nur an dieser Stelle der Stromerzeugung. Von dort wird ein Großteil des Lech in einem Stollen zum Kraftwerk Weißhaus, dem größten des Unternehmens, umgeleitet.