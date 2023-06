ÖFB-will mit kühlem Kopf und heißem Herzen Schweden knacken

Immer wieder Schwedenrätsel

Wien – Warum eigentlich immer die Schweden? Wenn sich Österreich um die Teilnahme an großen Turnieren bemüht, kreuzt man immer wieder den Weg der „Tre Kronor“. Zuletzt war das am 8. September 2015 der Fall, als die ÖFB-Elf von Marcel Koller mit einem eindrücklichen 4:1-Sieg in Solna die EM-Teilnahme fixierte.

Weniger Glück hatte Österreich zwei Jahre zuvor, denn in der WM-Qualifikation 2013 besiegte man die Schweden zwar im Happel-Stadion, die 1:2-Auswärtsniederlage beendete aber die rot-weiß-roten Hoffnungen auf einen Ausflug an den Zuckerhut. Und so ging die WM 2014 in Brasilien ohne Österreich über die Bühne.

1998 in Frankreich war Österreich aber dabei – und das lag auch an zwei 1:0-Siegen über die Schweden in der Qualifikation. Und an Andi Herzog, der damals in beiden Matches den Goldtreffer erzielte.

Im Entscheidungsspiel um die Teilnahme an der WM 1974 in Deutschland musste sich die rot-weiß-rote Auswahl am 27. November 1973 in Gelsenkirchen trotz drückender Überlegenheit mit 1:2 geschlagen geben.