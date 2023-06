26-Jähriger ergriff nach Unfall in Breitenwang zu Fuß die Flucht

Breitenwang – Ein Autolenker hat nach einem Unfall mit Sachschaden am Montagabend in Breitenwang die Flucht ergriffen. Der 26-Jährige fuhr gegen 19 Uhr auf der L255 vom Plansee in Richtung Breitenwang. Im Zuge eines Überholvorganges geriet das Fahrzeug in einer Linkskurve ins Schleudern. Das Auto kam rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf die dortige Böschung und von dort über die Leitplanke zurück auf die Fahrbahn, wo es zum Stillstand kam.