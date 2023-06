Hans Böhm wird Vorstandschef der Brau Union Österreich

Wien, Linz – Hans Böhm übernimmt am 1. September den Vorstandsvorsitz in der Brau Union Österreich. Das teilte das zum niederländischen Heineken-Konzern gehörende Unternehmen am Dienstag mit. Er folgt damit Klaus Schörghofer, der das Unternehmen nach „unterschiedlichen Auffassungen" über die weitere Geschäftsentwicklung verlässt. Schörghofer hatte sein Amt im Mai 2020 angetreten.