Kitzbühel – Aus einem Hotelzimmer in Kitzbühel wurde eine luxuriöse Uhr entwendet, berichtet die Polizei am Dienstag. Der Gast bemerkte den Diebstahl demnach am Montagabend, die Tat könnte sich jedoch bereits ab vergangenem Samstag, 18 Uhr ereignet haben.