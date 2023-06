Verschleierter Kauf: Putins Tochter soll Oligarchenvilla in Kitzbühel genutzt haben

Eine Villa für mehr als 10 Mio. Euro in Kitzbühel wurde bereits 2013 von der Briefkastenfirma Wayblue gekauft. Wie ein internationales Recherchenetzwerk nun herausfand, steckt dahinter Arkadi Rotenberg. Das Vermögen des Jugendfreunds von Russlands Präsident Putin müsste längst eingefroren sein, doch ihm gelang es offenbar, die Behörden zu täuschen.

Kitzbühel – Arkadi Rotenberg gilt als Jugendfreund und enger Vertrauter von Russlands Präsident Wladimir Putin. Wie der Standard am Dienstag berichtete, soll der Oligarch über verschleierte Wege und eine zypriotische Briefkastenfirma um mehr als 10 Mio. Euro eine Villa in Kitzbühel erworben haben. Das habe eine gemeinsame Recherche mit dem Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), dem russischen Exilmedium Istories und weiterer Partnermedien wie dem Spiegel ergeben.