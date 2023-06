Die Tiroler Journalismus-Akademie feierte ihr zehnjähriges Bestehen

Akademie-Präsident und Moser Holding CEO Hermann Petz blickte auf die erfolgreiche Zeit zurück: „Mit der Journalismusakademie haben wir in Tirol etwas ganz Besonderes geschaffen. Es ist gelungen, dass alle maßgeblichen Medien und Institutionen hinsichtlich Journalismusausbildung an einem Strang ziehen.“ Das sei die Basis für eine gute und umfassende Ausbildung, die es in dieser Form nur in Tirol gebe. Die stellvertretende Präsidentin und ORF-Landesdirektorin Esther Mitterstieler sieht die „beachtliche Erfolgsquote" der Akademie als einen Beleg für die hohe Qualität der Ausbildung.