Einkochgläser und -ringe: Hersteller der beliebten Weck-Gläser insolvent

Karlsruhe – Der Hersteller der beliebten Weck-Gläser ist pleite. Die J. Weck GmbH & Co KG mit Sitz in Wehr sowie die Weck Glaswerk Gesellschaft mit Sitz in Bonn reichten jeweils einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Karlsruhe ein, wie aus am Dienstag veröffentlichten Bekanntmachungen des Gerichts hervorgeht. Als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde demnach der Jurist Thilo Braun eingesetzt. Zuerst hatte die WirtschaftsWoche berichtet.