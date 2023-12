Messerattacke im AMS Lienz: 38-Jähriger steht am Mittwoch vor Gericht

Lienz – Nach der aufsehenerregenden Attacke am AMS Lienz kommt es am Mittwoch ab 9 Uhr gegen den nunmehr 38-Jährigen zum Verfahren am Innsbrucker Landesgericht. Die Staatsanwaltschaft hat aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens, welches die Unzurechnungsfähigkeit des Angreifers zum Tatzeitpunkt attestiert, den Antrag auf eine strafrechtliche Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum gestellt.