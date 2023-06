Nach Schuss im AMS Lienz: Angestellte und Leiterin aus Spital entlassen

Das 19-köpfige Team des AMS Lienz war am Dienstagnachmittag wieder vollzählig im Büro versammelt. Der Schock über den Messerangriff durch einen 40-Jährigen ist geblieben.

Lienz – Mit einem Messer war ein Mann (40) am Dienstag in die Räume des AMS Lienz marschiert und hatte eine Mitarbeiterin bedroht. Als die Polizei eintraf, eskalierte die Lage. Ein Polizist erlitt eine Schnittverletzung am Oberarm, der 40-Jährige wurde von einer Kugel getroffen.