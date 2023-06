Rammbock-Einbruch in Wien: Einbrecher rasten in Juwelier-Auslage

Wien – Es ist das vierte Mal in Folge, dass „rammbockartig" in ein Geschäft in Wien und Niederösterreich eingebrochen wurde. Der vierte Einbruch wurde in der Nacht auf Dienstag um 3.15 Uhr ausgeübt, Ziel war dieses Mal ein Juweliergeschäft im Donauzentrum in Wien-Donaustadt. Laut Polizeibericht fuhren die noch unbekannten Täter mit dem Auto über eine Rampe in das Einkaufszentrum und rammten dann die Auslage des Juweliers. Im Geschäft stahlen die Täter dann mehrere Wertgegenstände. Nach der Tat zündeten sie das Auto, welches ebenfalls gestohlen war, vor der Auslage des Geschäfts an.