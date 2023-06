Im Tunnel zusammengekracht: Lkw und Pkw blockierten Schlegeis Alpenstraße

Ginzling, Mayrhofen – Rund zweieinhalb Stunden mussten Autofahrer am Dienstag auf der Schlegeis Alpenstraße warten. Blockiert wurde sie aufgrund eines Frontalzusammenstoßes von einem Klein-Lkw und einem Auto, der sich gegen 11 Uhr am Ausgang des Harpfnerwandtunnels ereignete. Noch ist die Ursache des Aufpralls nicht geklärt. Dass es vor dem Tunnel eine Engstelle gebe und damit schlechte Sicht, könnte aber mit in den Unfall hineingespielt haben, heißt es von der Polizei Mayrhofen zur TT. Der Fahrer des Klein-Lkw wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und begab sich selbstständig zum Arzt.