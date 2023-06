Gemeinnützige wollen Wohnungskauf mit Stundungsmodell erleichtern

Wien (APA) - Bei den aktuellen Immobilienpreisen wird ein Kauf immer schwieriger. Die Gemeinnützigen bringen nun eine Variante ins Spiel, die den Erwerb einer Wohnung deutlich erleichtern könnte: Beim sogenannten Stundungsmodell müssten 20 Prozent des Kaufpreises als erste Rate angezahlt werden, der Rest werde vom Bauträger gestundet, erklärte Christian Struber von der Arge Eigenheim am Mittwoch im Ö1-"Mittagsjournal". Monatlich wären zumindest 1000 bis 1200 Euro zurückzuzahlen.

Die Anforderung der Rückzahlung in dieser Größenordnung müsste erfüllt werden. Der Bauträger bleibe bis zur kompletten Abzahlung mit einem Pfandrecht im Grundbuch, so Struber, der auch Mitglied der Geschäftsleitung bei der Salzburg Wohnbau GmbH ist.

Die Nachfrage nach Wohneigentum ist laut Bauträgern in den vergangenen acht Monaten um 80 Prozent eingebrochen, hieß es in dem Radiobeitrag. Die strengeren Kreditvergabestandards, die in der sogenannten KIM-Verordnung geregelt sind, gelten seit August 2022. (APA)