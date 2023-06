Präsidentensohn Hunter Biden bekennt sich schuldig in Steuerverfahren

Washington – Der Sohn von US-Präsident Joe Biden, Hunter Biden, hat sich in einem Steuerverfahren schuldig bekannt. Dies geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die am Dienstag in Washington veröffentlicht wurden. Wie die New York Times (Onlineausgabe) berichtet, ist das Bekenntnis Teil eines Deals mit dem US-Justizministeriums. Der Präsidentensohn stimmt demnach einer Bewährungsstrafe zu und kann damit insbesondere auch ein weiteres Verfahren wegen illegalen Waffenbesitzes vermeiden.

Hunter Biden soll nämlich falsche Angaben über seinen Drogenkonsum gemacht haben, als er eine Handfeuerwaffe gekauft hatte. Eine Anklage in diesem Fall wäre äußerst peinlich für die regierenden US-Demokraten gewesen, die sich für schärfere Waffengesetze stark machen. Wesentlich harmloser sind die Finanzvergehen, derer sich Hunter Biden schuldig bekennt. Er soll in den Steuererklärungen für die Jahre 2017 und 2018 falsche Angaben gemacht haben.

In jüngster Vergangenheit erregten Hunter Bidens Kunstgeschäfte Aufmerksamkeit, nachdem ein New Yorker Galeriebesitzer angegeben hatte, das neueste Kunstwerk des Präsidentensohns sei zwischen 55.000 und 225.000 Dollar wert. Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus verlangten daraufhin Auskunft über den anonymen Käufer von Bidens Kunstwerken, weil sie illegale Machenschaften vermuteten. Schließlich sei Hunter Biden "kein Pablo Picasso", schrieb der republikanische Vorsitzende des wichtigen Ausschusses für Aufsicht und Reformen, James Comer. Hunter Biden hatte im November 2021 seine erste Ausstellung in der Georges Bergès Gallery in New York. Die "New York Times" schrieb damals, es sei sicher mehr als das Werk eines Amateurs. Doch die Ausstellung mit Bidens abstrakter Kunst müsse auch niemanden vor Neid erblassen lassen.