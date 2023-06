Fels brach aus: Kletterer stürzte in Vomp rund acht Meter ab

Vomp – Zwei Österreicher unternahmen am Dienstagvormittag eine Klettertour in Vomp. Laut Polizei stiegen die 44 und 48 Jahre alten Männer gut ausgerüstet in die Lamsenspitze NO Kante ein. In der sechsten Seillänge stieg der Ältere vor, während er von seinem Kletterpartner gesichert wurde. Als sich der 48-Jährige etwa vier Meter oberhalb der letzten Zwischensicherung festhalten wollte, brach plötzlich ein Fels aus.