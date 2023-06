Die Highlights im Video: Ebbs nach 1:0-Sieg gegen Hall im Vorteil

Florian Kitzbichler schoss Ebbs in der Fußball-Regionalliga-Relegation per Fallrückzieher (71.) zu einem 1:0-Hinspiel-Heimsieg gegen Hall.

Ebbs – Die von Teamkollege Marcel Schmid kurz zuvor übernommene Kapitänsbinde hat Florian Kitzbichler offenbar Rückenwind verliehen: Der Offensivmann schoss Ebbs gestern in der Fußball-Regionalliga-Relegation per Fallrückzieher (71.) zu einem 1:0-Hinspiel-Heimsieg gegen Hall.

Anschließend verpasste Kitzbichler in einer mauen Partie die Vorentscheidung – Torwart Matthias Rettenwander bewahrte die Gäste vor einer noch verhängnisvolleren Ausgangslage für das Rückspiel am Samstag. „So ein schönes Tor in einem so wichtigen Spiel – Hut ab“, freute sich der Ebbser Sportliche Leiter Markus Unterrainer mit dem Tirol-Ligisten. (dale)