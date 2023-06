Schlusslicht SV Hall erhält heute eine zweite Chance, doch noch in der tt.com Fußball-Regionalliga Tirol zu bleiben. Die Truppe von Trainer Thomas Gufler gastiert beim Hinspiel der Abstiegsrelegation in Ebbs, dem Sechstplatzierten der Hypo Tirol Liga. Am Samstag steigt das Rückspiel in Hall. Mit uns seid ihr bei der Partie via Livestream mit dabei!