Mehrere tausend Euro Schaden: Fahrräder in Innsbruck gestohlen

Bereits vor einer Woche – in der Nacht von 13. auf 14. Juni – wurde aus dem Fahrradkeller eines Hauses in Pradl ein aventurin-rotes Stadtfahrrad der Marke Diamant, Modell Ubairi Wie, Größe S gestohlen. Zwischen 15 Uhr am Montag und 7.30 Uhr am Dienstag verschwand vor einem Mehrparteienhaus in Pradl ein türkisfarbenes E-Bike der Marke Gazelle, Modell Vento C7, 28 Zoll mit einem Bosch Active 500Wh Motor. Und schließlich wurde in Amras in der Nacht auf Dienstag aus einer Tiefgarage ein türkisblaues E-Bike gestohlen. An diesem war hinten ein schwarzer Metallkorb montiert.