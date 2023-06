Kleinkind starb in überhitztem Auto in Slowenien

Ljubljana – In Slowenien ist am Dienstag ein Kleinkind gestorben, das bei Hitze in einem geparkten Auto eingeschlossen war. Der Bub starb an Ort und Stelle, berichteten slowenische Medien. Die Polizei bestätigte den Vorfall, gab aber keine Details zu den Umständen bekannt. Es soll der erste derartige Fall im Nachbarland sein.