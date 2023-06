Baumgartner erlöst ÖFB: Wichtiger 2:0-Sieg gegen Schweden in der EM-Quali

Wien – Beinahe wäre das Dach abgefallen, so laut war es in der 81. Minute im Wiener Ernst-Happel-Stadion: Die ÖFB-Elf arbeitet das Leder auf die linke Seite: Die Flanke von Maxi Wöber wird abgewehrt, an der Strafraumgrenze zieht Florian Grillitsch ab. Den Schuss des aktuell vereinslosen Mittelfeldspielers kann der bis dahin überragende Keeper Robin Olsen nicht festhalten – und Christoph Baumgartner steht im richtigen Moment genau am richtigen Quadratzentimter des Rasenvierecks. 1:0 für Österreich – der Treffer glich einer Erlösung.

Der Abend begann mit einer personellen Überraschung: Teamchef Ralf Rangnick setzte den müden Marko Arnautovic auf die Bank und bugsierte Junior Adamu in die erste Elf. Für den Mann, der wohl bald von Salzburg nach Freiburg wechseln wird, war es der erste Startelfeinsatz in einem ÖFB-Pflichtspiel. Die zweite Änderung im Vergleich zum 1:1 in Belgien war Philipp Mwene, der auf der Linksverteidiger-Position den Vorzug vor Maxi Wöber erhielt. Was die Elf gleichzeitig noch jünger machte, dass David Alaba am Dienstag der einzige Ü30-Spieler in der Startelf war, durfte aber auch als klares Zeichen interpretiert werden. „Marko hat schon von Anfang an durchblicken lassen, dass er nach seiner langen Verletzungspause nicht beide Spiele über die volle Distanz absolvieren kann“, erklärte der Teamchef. Ähnliches galt auch für Marcel Sabitzer. Eine starke Bank konnte am gestrigen Abend ja definitiv noch nützlich sein ...