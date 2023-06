Central in Perus Hauptstadt Lima bestes Restaurant der Welt

Das Central in der peruanischen Hauptstadt Lima ist von internationalen Gourmet-Kritikern zum besten Restaurant der Welt 2023 gekürt worden. Die Jury der "World's 50 Best Restaurants" verlieh den Titel am Dienstagabend bei einer Galaveranstaltung in der spanischen Mittelmeermetropole Valencia. Die Chefs des Central, Virgilio Martínez und Pía León, dankten ihrer gesamten Mannschaft für die Arbeit, die nun vom Erfolg gekrönt wurde.