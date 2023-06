Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in London

Zahlreiche Außenminister werden am Mittwoch bei einer Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine in London erwartet. Im Mittelpunkt der zweitägigen Ukraine Recovery Conference steht die Frage, wie private Unternehmen zu Investitionen in das Land ermutigt werden können. Unter den Teilnehmern sind US-Außenminister Antony Blinken und seine deutsche Kollegin Annalena Baerbock. Österreichs Chefdiplomat Alexander Schallenberg plant in London mehrere bilaterale Treffen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht die Konferenz als neue Stärkung für sein vom russischen Angriffskrieg gezeichnetes Land. "Eine wiederaufgebaute Ukraine, eine transformierte Ukraine, eine stärkere Ukraine ist (...) ein Sicherheitsgarant, ein Schutz gegen jedwede Form von russischem Terror", sagte Selenskyj in seiner am Dienstag in Kiew verbreiteten allabendlichen Videobotschaft. Bei dem Treffen, das bis Donnerstag dauert, wollen Staaten und große Konzerne Hilfen für den Wiederaufbau der Ukraine ankündigen.

"Die ersten Treffen haben bereits begonnen in London", sagte Selenskyj. Es habe schon Gespräche in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich und Italien gegeben für die Wiederaufbau-Hilfen. Es gehe dabei nicht nur um Bauprojekte, sondern auch um einen Schutz für die Ukraine, sagte der Präsident. Er selbst wolle am Mittwoch seine Philosophie von einer ukrainischen Transformation vorstellen, noch Ende des Monats solle dann im Land selbst die "komplette Vision" präsentiert werden. Details nannte Selenskyj zunächst nicht.

Auf der Tagesordnung steht etwa das Thema Investitionsgarantien, mit denen das Risiko für Unternehmen von staatlicher Seite reduziert werden kann. Kiew soll aber auch in die Pflicht genommen werden, Reformen durchzuführen, um beispielsweise die Korruption in dem Land in den Griff zu bekommen und mehr Transparenz zu schaffen. Blinken mahnte Kiew am Dienstag bei einem Treffen mit seinem britischen Amtskollegen James Cleverly in London, die demokratischen Institutionen in dem vom russischen Angriffskrieg gebeutelten Land zu stärken. Er sagte dafür auch die Unterstützung der USA und weiterer Verbündeter zu.

Zum Auftakt der Konferenz am Mittwoch wird eine per Video übertragene Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erwartet. Schallenberg will am späten Nachmittag (MESZ) das Wort ergreifen. Seiner Sprecherin zufolge will er am Rande der Konferenz den ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba, den neuen türkischen Chefdiplomaten Hakan Fidan sowie den moldauischen Vizepremier und Außenminister Nicu Popescu treffen.