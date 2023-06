Sprachbildermalerin Helena Adler zum Wettlesen eingeladen

Dieser erschien 2020 im renommierten Verlag Jung und Jung und widmete sich mit großer Verspieltheit dem bäuerlichen Nachwuchs und dessen Überlebensstrategien. "Die Infantin trägt den Scheitel links" sei "ein Bilderbuch, das ohne Illustrationen auskommt", hieß es in der APA-Rezension. Es gehe viel um Bilder, nicht nur um Sprachbilder, beginne mit den Sätzen "Nehmen Sie ein Gemälde von Pieter Bruegel. Nun animieren Sie es" und spiele in den 21 Kapitelüberschriften jeweils auf bekannte Gemälde an - von Yves Kleins "Monochromes Blau" bis zu Bruegels "Jäger im Schnee". Das Leben am elterlichen Bauernhof ist für die Erzählerin, die titelgebende selbst ernannte Infantin, kein Zuckerschlecken: Ständig hagelt es Prügel, die Eltern streiten dauernd, die zwei Schwestern werden nicht müde, sich neue Gemeinheiten auszudenken. Jede Etappe des Aufwachsens bringt neue Schreckensbilder, die lustvoll in Schockfarben gemalt werden. Am Ende sind die Ahnen tot, die Eltern im Gefängnis oder in der Klinik und der Erbhof in den Händen der bösen Schwestern.