Innsbruck – Ein 70-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Innsbruck verletzt. Der Mann fuhr mit einem E-Scooter über den Radweg in der Prinz-Eugen-Straße, als ein Autolenker (44) gerade über den Radweg auf einen Parkplatz fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der 70-Jährige wurde von der Rettung in die Klinik gebracht. (TT.com)