Taylor Swift gibt im August 2024 Konzert in Wien

Der Ticket-Vorverkauf für das Konert am 9. August 2024 startet am 11. Juli.

Wien – US-Superstar Taylor Swift wird im nächsten Jahr am 9. August ein Konzert im Ernst-Happel-Stadion in Wien spielen. Sie kommt im Rahmen ihrer "The Eras"-Tour nach Österreich. Der Vorverkauf für die Tickets startet am 11. Juli. Bei oeticket ist bereits eine Vorverkaufs-Registrierung möglich. Einige Tage vorher, am 27. Juli, gibt Swift ein Konzert in München. Auch hier kann man sich vorab bei Eventim für den Vorverkauf registrieren.