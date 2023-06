Österreich stürzt im Geschlechter-Gleichstellungs-Index auf Platz 47 ab

Wien – Österreich ist in der vom Weltwirtschaftsforum (WEF) herausgegeben globalen Rangliste der Gleichstellung zwischen Männern und Frauen auf Rang 47 unter 146 Ländern abgestürzt. Das bedeutet gegenüber 2022 eine Verschlechterung von 26 Plätzen in dem Index, der seit 2006 erstellt wird. Zurückzuführen ist das unter anderem auf den Bereich Politik, wo der gesunkene Anteil an Ministerinnen ins Gewicht fiel.