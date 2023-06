Lienzer Gymnasium gewann Innovationspreis für Design von Fußbällen

Lienz, Wien – Die Jugendlichen aus den siebenten Klassen des Lienzer Gymnasiums zeigten ihr Talent beim Bundesfinale von „Jugend Innovativ“. Monatelang hatten sie an neuen Formen von Bällen getüftelt, in Wien wurden sie dafür ausgezeichnet. Ihr Projekt trägt den Titel „Was haben Fußbälle mit Nanotechnologie und Architektur zu tun?“ Schließlich konnten Marie Rohracher, David Geiler, Johanna Keil, Tim Klinger, Alexander Pichler, Max Rohracher und Emma Tagger in Wien die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentieren.