Bundespräsident Alexander Van der Bellen besuchte die Tiroler Leitstelle

Innsbruck – Zuletzt sorgten in Tirol der in Brand geratene Zug im Terfener Tunnel bei Fritzens und der Felssturz am Fluchthorn für Aufsehen. Beide Male waren die Leitstelle Tirol und die Landeswarnzentrale die zentrale Dreh- und Angelscheibe für Notrufannahme, Alarmierung und Koordinierung der Einsatzkräfte. Bundespräsident Alexander Van der Bellen besuchte am Mittwoch die beiden Institutionen und dankte den MitarbeiterInnen persönlich für ihren Einsatz.