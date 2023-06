Sommer wie damals: Abfahrverbote schon ab dem Wochenende scharf

Innsbruck – Es ist keinen Monat her, da verkündete das Land das Revival der 2019 eingeführten großflächigen Abfahrverbote während der Haupturlaubsreisezeit entlang der zentralen Stau-Routen durchs Land. Also in erster Linie im Raum Kufstein, rund um Innsbruck und im Außerfern. Regulär hätten diese Fahrverbote heuer beginnend mit dem 8. Juli bis einschließlich 10. September Wirkung zeigen sollen. Jeweils an den Wochenenden sowie Feiertagen von 7 bis 19 Uhr.