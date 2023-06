Tiroler AMS-Chefin nach Attacke: „Security hätte nichts geholfen“

Lienz, Innsbruck – Der Schock sitzt tief: Am Dienstag Vormittag hatte ein Mann mit einem Messer eine Mitarbeiterin des AMS Lienz bedroht. Sie konnte sich aus dem Raum retten. Als die Polizei eintraf und den 37-Jährigen aufforderte, das Messer wegzulegen, eskalierte die Lage: Der Mann ging – trotz einer Ladung Pfefferspray – mit seiner Waffe auf einen Beamten los und stach ihn in den Oberarm. Ein anderer Polizist feuerte daraufhin einen Schuss ab und traf den Angreifer an der Hüfte.