Schul-Amokläufer in Brasilien tot in Gefängniszelle aufgefunden

Rio de Janeiro – Ein junger Mann, der bei einem Amoklauf in einer brasilianischen Schule Anfang der Woche zwei Jugendliche getötet hatte, ist am Dienstagabend tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden worden. Die Polizei ermittele zu den Todesumständen des 21-Jährigen, erklärte das Sicherheitsministerium des südlichen Bundesstaats Paraná am Mittwoch.