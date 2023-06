Gasexplosion erschüttert Paris: Gebäude eingestürzt, 24 Verletzte

Paris – Nach einer mutmaßlichen Gasexplosion sind im Stadtzentrum von Paris zwei Gebäude in Brand geraten und weitgehend eingestürzt. Mindestens 24 Menschen wurden nach Angaben der französischen Polizei bei dem Unglück am Mittwoch verletzt, vier von ihnen schwer. Zuvor war von sieben Schwerverletzten die Rede. Polizisten sperrten die Gegend im Viertel Val-de-Grâce im Pariser 5. Arrondissement weiträumig ab, 230 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Augenzeugen sagten, sie hätten in dem wohlhabenden Viertel, in dem sich insbesondere das Pantheon befindet, gegen 16.50 Uhr eine "starke Explosion" gehört. "Ich dachte, es wäre ein Bombenangriff. Ich hatte zehn Sekunden große Sorgen", sagte ein Anrainer.

Ursache der Explosion sei vermutlich ein Gasleck gewesen, sagte Stadtteilbürgermeisterin Florence Berthout. In dem am stärksten beschädigten Gebäude in der Rue Saint-Jacques sei die private Modedesing-Schule Paris American Academy untergebracht gewesen. Fotos zeigten Flammen und schwarzen Rauch, die aus den Trümmern des Gebäudes aufstiegen.