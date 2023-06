Drei versperrte E-Bikes aus Kellerabteil in Panzendorf gestohlen

Heinfels – Bisher unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Montag 20 Uhr und Mittwoch 18 Uhr in das Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in Panzendorf ein. Wie die Polizei berichtet, wird davon ausgegangen, dass sich die Täter über die Eingangstüre des Nachbarhauses Zugang zur Tiefgarage verschafften. Dort brachen sie das Vorhängeschloss zum Kellerabteil auf.