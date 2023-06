Kurze, aber intensive Unwetter zogen über Tirol, vereinzelt mit Hagel

Innsbruck – In vielen Teilen Tirols zogen am Mittwoch teils heftige, aber meist kurze Unwetter durch. Die Einsätze hielten sich laut der Leitstelle Tirol in Grenzen.

„Es gab rund zehn Einsätze in Innsbruck und auch im Unterland gab es zwei, drei kleinere“, hieß es seitens der Leitstelle. In Innsbruck mussten vier Personen am Klettersteig auf der Nordkette von den Bergrettern sicher ins Tal gebracht werden. Sie blieben unverletzt. In Reith im Alpbachtal blockierte ein umgestürzter Baum die B171. Nach kurzer Zeit konnten die Feuerwehren die Straße räumen.