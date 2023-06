Gemeindetag in Innsbruck mit Van der Bellen und Nehammer

Nach der offiziellen Eröffnung des 69. Österreichischen Gemeindetages am Mittwoch findet am Donnerstag in der Innsbrucker Messe die "Haupttagung" statt - und dies mit gehöriger politischer Prominenz. Unter anderem werden Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) sowie einige Bundesminister in der Tiroler Landeshauptstadt erwartet.