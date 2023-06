Unesco-Urkunde angekommen: Krippenbauer in Wenns tragen kulturelles Erbe

Wenns – Endlich konnte der Wenner Krippenbauverein die Unesco-Urkunde einer breiten Öffentlichkeit im Rahmen der heurigen Krippenbau-Meisterfeier präsentieren, denn seit vergangenem Jahr steht fest, dass es die Wenner Krippentradition in das österreichische Verzeichnis des „immateriellen Kulturerbes der Unesco“ geschafft hat.

Seit 1860 wird im Pitztal diese Tradition wachgehalten und in aktivem Vereinsleben gepflegt und an nachfolgende Generationen weitergetragen. Damit gilt der Wenner Krippenverein als der weltweit älteste, noch vor jenem in Barcelona.