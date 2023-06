Der Doktortitel war nur heiße Luft: Chef der Zillertalbahn unter Druck

Innsbruck – Im Zillertal dreht sich derzeit alles um den vereinbarten Wasserstoffantrieb für die Zillertalbahn. Doch just jetzt ist der Vorstandsdirektor der Bahn Helmut Schreiner in eine wissenschaftliche Wasserstoff-Affäre verstrickt. Denn seine 2019 zum Thema Wasserstoffzug präsentierte und bereits gebundene Dissertation zur Erlangung des Doktortitels an der Universität Innsbruck gibt es so nicht. Und obwohl er bisher nicht promoviert hat, führte er bis Mittwoch einen Doktortitel.