Auszeichnung für Region Wilder Kaiser: Gäste sollen grüner anreisen

Söll – Rund die Hälfte der Emissionen beim Urlauben in Tirol entsteht bei der An- und Abreise. 35 % des Energieverbrauchs hierzulande entfallen auf Mobilität. Wie sich Gäste fortbewegen, ist für die Energiewende entsprechend von Bedeutung. Für ihr Mobilitätskonzept wurde die Region Wilder Kaiser nun mit dem Energy Globe Award Tirol prämiert.

Im Fokus steht eine möglichst grüne Anreise. Gäste werden bei der Buchung via Tourismusverband und in Betrieben motiviert, ohne Auto anzureisen. Dazu wurde in den vergangenen Jahren ein entsprechendes Angebot etabliert. Die Buslinie des „Kaiserjets“ verbindet Ellmau, Going, Scheffau und Söll, es stehen Wander- und Seebusse bzw. im Winter Skibusse (alle Busse sollen bis 2025 auf E-Fahrzeuge umgestellt werden) sowie Leihräder kostenlos bereit.