Betrunken, viel zu schnell und ohne Führerschein: Autolenker in Hall gestoppt

Hall – Ganze 17 Übertretungen hat sich in der Nacht auf Donnerstag ein Autolenker in Hall „geleistet“. Der 25-Jährige bretterte gegen 1.20 Uhr mit 120 statt der erlaubten 50 km/h über die Tiroler Straße (B171) von der Haller Innbrücke in Richtung Stadtgebiet. Nach rund eineinhalb Kilometern konnte er beim Kreisverkehr Burgfrieden angehalten und kontrolliert werden.