Reuttener Mittelschüler forschen an „Plastic Alps“

Reutte – Gleich doppelt engagieren sich die Schüler der Reuttener Mittelschule Königsweg derzeit in Sachen Klima- und Umweltschutz. In Kooperation mit der Universität Innsbruck arbeiten sie am Projekt „Plastic Alps“, das sich mit der Untersuchung der Auswirkungen der Plastikverschmutzung in den Alpen befasst und Lösungen zur Reduzierung dieses Problems entwickelt. Die Schüler haben dabei die Möglichkeit, aktiv an der Forschung mitzuwirken und ihren Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.