Ringen um Geld dominiert den Gemeindetag in Innsbruck

Innsbruck – Der österreichische Gemeindetag ist das jährliche Hochamt der 2091 Gemeinden und Städte im Land. Am Mittwoch wurde er zum 69. Mal eröffnet, heuer in der Innsbrucker Messehalle. Der Gemeindebund repräsentiert insgesamt rund 70 Prozent der österreichischen Bevölkerung. An beiden Tagen erwartet der Gemeindebund insgesamt mehr als 2000 Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, die sich unter dem Motto „Lokal. Regional. Europäisch. Gemeinden im Herzen Europas“ Inputs und Ideen für ihre Arbeit in den Gemeinden holen und dabei die aktuellen kommunalpolitischen Themen diskutieren.