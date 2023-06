Strom aus erneuerbaren Energien in Tirol für 173 Tage

Berechnet wurde der „Tag der Abhängigkeit von Erdöl, Erdgas und Kohle“ von der Energieagentur Tirol in Anlehnung an die Österreichische Energieagentur mit dem Anteil erneuerbarer Energie gemäß der Methodik der EU

Berechnet wurde der „Tag der Abhängigkeit von Erdöl, Erdgas und Kohle“ von der Energieagentur Tirol in Anlehnung an die Österreichische Energieagentur mit dem Anteil erneuerbarer Energie gemäß der Methodik der EU. Dieser betrug im Jahr 2021 in Tirol 47,6 % und im Österreichschnitt 36 %. In der nationalen Methodik liegt der Anteil der Erneuerbaren in Tirol bei 42,4 %. Rund die Hälfte der in Tirol derzeit produzierten grünen Energie entfällt auf Wasserkraft – gefolgt von Holz mit rund 31 %. Umweltwärme und Photovoltaik (PV) machen nach Angaben des Landes mit rund vier Prozent der heimischen erneuerbaren Energieerzeugung noch einen relativ geringen Anteil aus, verzeichnen aber starke Zuwächse.