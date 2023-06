Plakat-Aktion in Tirol: Mit Klimaschutz die Gesundheit fördern

Innsbruck – Auch wenn einige Menschen das Wort Klimawandel nicht mehr hören können, so ist das Thema brisanter denn je. „Die WHO hat die Klimakrise als die größte Bedrohung für die Gesundheit weltweit bezeichnet“, erklärt Birgit Joosten-Gstrein.

„Die Plakate hängen aktuell in Ambulanzen der Klinik Innsbruck und in Tiroler Physiotherapie- und Arztpraxen“, erklärt die Ärztin. „Stillen ist prima – für Mutter, Kind und Klima“ steht beispielsweise auf einem Plakat in der Kinderklinik. Auch wird auf die Bedeutung von gesunder Luft und regionaler, pflanzlicher Ernährung hingewiesen und an Energiesparen, Autofasten und Konsum- sowie Plastik-Reduktion erinnert.