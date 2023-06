Trümmer von „Titan“ gefunden: US-Küstenwache gibt Hoffnung auf Überlebende auf

Laut Sprecher John Mauger gebe es keine Überlebenschance für die fünf Vermissten. Trümmerteile wurden in der Nähe des „Titanic“-Wracks gefunden.

Boston/St. John's – Die US-Küstenwache geht vom Tod der fünf Insassen des Tauchboots "Titan" aus. Er spreche den Familien der Opfer sein tiefes Beileid aus, sagte Sprecher John Mauger am Donnerstag in Boston. Die in der Nähe des "Titanic"-Wracks gefundenen Trümmerteile gehören der US-Küstenwache zufolge zum verschollenen Tauchboot "Titan". Damit sei belegt, dass es keine Überlebenschance für die fünf Vermissten mehr gebe.