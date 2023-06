In Rietz steppt der motorisierte Bär

Tausende Fans, hochwertige Motocross-Rennen: In Rietz folgt am Wochenende wieder der Ausnahmezustand.

Innsbruck – „Man merkt, dass die zwei Jahre Pause durch Corona die Leute jetzt noch heißer auf das Event gemacht haben“, zeigte sich MSC-Rietz-Obmann Manuel Perkhofer mit Blick auf das kommende Wochenende zuversichtlich, dass das Motocross-Wochenende wieder Tausende Fans nach Rietz locken wird.

Dass der PS-Auftritt seit Jahren so gut funktioniert, liegt vor allem an zwei Dingen: die Qualität auf und neben der Strecke. Denn Perkhofer und Co. tun jedes Jahr aufs Neue alles, um Volksfeststimmung zu verbreiten: „Wir machen es jetzt im neunten Jahr, nur die beiden Corona-Jahre hat nichts stattgefunden.“

Auf der Strecke sind beim Auner Cup (Samstag) und der Staatsmeisterschaft (Sonntag) Amateure und Spitzen-Piloten zu Gast. Perkhofer: „Die Strecke wird in bestem Zustand sein.“ Die Motocross-Staatsmeisterschaft gastierte heuer bereits in der Steiermark, Niederösterreich und in Oberösterreich.

In der MX2- und MX-Open-ÖM-Wertung dominiert der Salzburger Marcel Stauffer (KTM) alles nach Belieben. Der Salzburger feierte 15 Siege in 16 Rennen. Lokalmatador ist der Telfer Florian Hellrigl (ebenso KTM), der vor heimischem Publikum bis in die Haarspitzen motiviert sein wird. In der Jugend-ÖM-Wertung ist Johannes Wibmer der beste Tiroler (Sick Team/GasGas) im Feld.