Heimbewohnerin in Wattens durch brennende Zigarette verletzt

Wattens – Eine Zigarette war am Mittwochabend Auslöser für einen Feuerwehreinsatz im Altersheim in Wattens. Laut ersten Informationen der Polizei war einer Bewohnerin die brennende Zigarette aus der Hand gefallen und hatte ihre Kleidung in Brand gesetzt. Die Frau wurde verletzt. Nähere Infos zu dem Vorfall gab es zunächst nicht. (TT.com)