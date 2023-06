„Glücklich, gesund herausgekommen zu sein“: Bayer erzählt von seinem „Titanic“-Abenteuer

Straubing – Arthur Loibl ist ein gefragter Mann in diesen Tagen. Denn der 60-Jährige aus Straubing in Bayern saß vor zwei Jahren in genau dem Tauchboot, das nun auf dem Weg zur „Titanic“ im Atlantik verschollen ist. Zwei der vermissten Insassen kennt er persönlich. Medien aus aller Welt fragen nun bei Loibl an, sein Telefon klingelt ständig. „Ich bin sehr mitgenommen“, sagt der ehemalige Geschäftsmann. Das Schicksal der Crew geht ihm nahe. Der Sauerstoff an Bord des Mini-U-Boots hält nur für 96 Stunden.