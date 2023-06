Nach Blockade auf der A13: Justiz prüft Anfangsverdacht gegen „Letzte Generation”

Innsbruck ‒ Die Blockade der Tiroler Brennerautobahn (A13) vergangene Woche könnte für die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" weiter strafrechtliche Konsequenzen zur Folge haben. Nach einem eingelangten Bericht der Polizei prüfe die Staatsanwaltschaft Innsbruck nun einem möglichen Anfangsverdacht, sagte Behördensprecherin Julia Klingenschmid am Donnerstag.

Es könnten aber theoretisch auch andere Strafbestimmungen in Frage kommen, hieß es. Die Polizei hatte vergangene Woche bekanntgegeben, der Anklagebehörde eine Sachverhaltsdarstellung bzw. Anzeige "zur strafrechtlichen Beurteilung" zu erstatten, was nun geschehen ist. Die Staatsanwaltschaft wird nun entscheiden, ob ein Anfangsverdacht gegeben ist bzw. in Folge ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird oder nicht.