Kipp-Auflieger stieß bei Wiesing gegen Tunnel: Lkw-Lenker stürzte aus Fahrerkabine

Wiesing – Ein Lkw-Lenker wurde am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Wiesing schwer verletzt. Der 31-Jährige war mit seinem Fahrzeug von einer Firma aus in Richtung Jenbach unterwegs. Der Kipp-Auflieger war ausgefahren und stieß gegen das Tunnelportal einer ÖBB-Unterführung.